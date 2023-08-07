МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял весь свой рост и немного снизился по итогам основных торгов на фоне перехода рубля к укреплению, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Доллар завершил снижением торги понедельника на российской бирже

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,27%, до 3084,08 пункта, долларовый РТС вырос на 0,13%, до 1017,03 пункта на фоне небольшого укрепления рубля. При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи повышался на 1,98%, до 3153,6 пункта, РТС — на 1,43%, до 1030,28 пункта.

При этом на 19.43 мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,89%, до 85,47 доллара за баррель.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что в первой половине дня росту российского рынка акций способствовали слабость рубля, относительная стабильность цен на нефть и фактор отложенного спроса, однако укрепление рубля во второй половине дня негативно сказалось на темпах роста российского рынка акций.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста оказались акции НМТП, подскочившие на 25,85% и обновившие исторический максимум на аномально высоких объемах торгов. Также существенно подорожали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+9,4%), расписки "Эталона" (+4,48%), расписки Globaltrans (+2,87%), акции "Камаза" (+2,63%) и ДВМП (+2,52%).

"Акции банка "Санкт-Петербург" сегодня поднимались до 299 рублей, очевидно, в ожидании новостей о промежуточных дивидендах за первое полугодие 2023 года, которые толкают бумаги наверх еще с первой половины июля", — отметила Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Сильнее всего снизились привилегированные акции "Мечела" (-2,98%), акции НЛМК (-2,13%), АФК "Система" (-1,75%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,69%) и акции ВТБ (-1,19%).

"Русагро" в понедельник сообщила о получении чистой прибыли во втором квартале текущего года в размере 7,8 миллиарда рублей против убытка годом ранее, а также о сохранении текущей дивидендной политики по выплатам 50% чистой прибыли. Тем не менее в компании подчеркнули, что процесс редомициляции, от которого напрямую зависит возможность выплат, идет медленнее, чем ожидалось", — напомнила Кожухова.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что привилегированные акции "Мечела" оказались в аутсайдерах по итогам торгов из-за перехода рубля к укреплению.

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на техническую перегретость, позитивная конъюнктура может и далее двигать котировки российских акций вверх. Вместе с тем чувствительность участников торгов к новостному фону также достигла высокого градуса, поэтому любой негатив может запустить волну фиксации прибыли. Наш прогноз на 8 августа по индексу Мосбиржи – 3080-3200 пунктов", — говорит Бахтин.

По мнению Мильчаковой, на завтрашних торгах индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3000-3100 пунктов.