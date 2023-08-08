МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Разработчик микросхем Arm проведет первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq в сентябре, а его рыночная капитализация подразделения к тому времени превысит 60 миллиардов долларов, что сделает это IPO крупнейшим в этом году, пишет издание Nikkei Asia. Группа "Мать и дитя" сменила банк-депозитарий

"Британское подразделение Softbank Group по разработке микросхем Arm планирует разместить свои акции в рамках первичного публичного размещения на бирже Nasdaq в сентябре… Ожидается, что к этому времени рыночная капитализация подразделения составит более 60 миллиардов долларов США, что сделает сделку крупнейшим первичным размещением акций в мире в этом году", — пишет издание.

Издание уточняет, что материнская компания подаст официальную заявку на размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце этого месяца. Затем компания будет должна получить разрешение от Nasdaq. Также Nikkei считает, что мировые производители микросхем, включая Apple, Samsung Electronics, Nvidia и Intel, будут инвестировать в Arm сразу же после размещения акций компании на бирже.

Arm подала заявку на проведение первичного публичного размещения своих акций в виде депозитарных расписок на бирже в США ещё в мае, уточняя, что ценовой диапазон акций и сумма, которую планируется привлечь в рамках IPO, еще не были определены. А в июне агентство Блумберг заявило, что Arm ведет переговоры с потенциальными якорными инвесторами, включая американскую Intel.

Британская корпорация Arm Holdings — один из крупнейших разработчиков и лицензиаров чипов для процессоров, которые используются в портативных и мобильных электронных устройствах. Основана в 1990 году как совместное предприятие Acorn Computers, Apple Inc. и VLSI Technology. Компания на данный момент принадлежит японской группе Softbank.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.