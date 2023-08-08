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2023
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Мосбиржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов акциями
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. Московская биржа в пятницу, 4 августа, зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов акциями — 251 миллиард рублей, это более чем втрое выше среднедневного объема... ПРАЙМ, 08.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Московская биржа в пятницу, 4 августа, зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов акциями — 251 миллиард рублей, это более чем втрое выше среднедневного объема этого года, говорится в сообщении торговой площадки.
"4 августа 2023 года Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций – 251 миллиард рублей (24 февраля 2022 года объем торгов на рынке акций составил 374 миллиарда рублей). Это в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет 76 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Сделки в течение дня 4 августа заключали 1,23 миллиона инвесторов, при этом доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. Доля вечерней сессии составила 12% в общем объеме торгов.
Российский рынок акций 4 августа закрылся в минусе после долгого периода роста. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы упал на 1,76% — до 3092,44 пункта.