МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Акции ВТБ растут примерно на 4% после новостей о том, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) будет передана в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет, следует из данных торгов на Московской бирже. Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

К 14.28 мск акции дорожают на 4,03%, до 0,027615 рубля. При этом максимально в ходе торгов акции повышались на 4,5%, до 0,02774 рубля. Индекс Мосбиржи в это же время растет на 1,37%, до 3142 пунктов.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает решение правительства о передаче государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ сроком на 5 лет. При этом вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК, бесперебойного и своевременного выполнения гособоронзаказа и гражданских заказов.