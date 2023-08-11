МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,3%, следует из данных торговой Московской биржи. Снова растем

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,26% — до 3156,97 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 1017,80 пункта.

Бумаги VK растут на 1,3% после новостей об утверждении акционерами и советом директоров редомициляции в Россию с Британских Виргинских островов.