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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230811/841395609.html
Акции на Мосбирже повышаются на 0,38 процента
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,3%, следует из данных торговой Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,26% — до... ПРАЙМ, 11.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 0,3%, следует из данных торговой Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,26% — до 3156,97 пункта, индекс РТС — на 0,01%, до 1017,80 пункта.
Бумаги VK растут на 1,3% после новостей об утверждении акционерами и советом директоров редомициляции в Россию с Британских Виргинских островов.