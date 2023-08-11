МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается в пределах 0,1%, сильнее рынка в целом растут некоторые бумаги второго эшелона, следует из данных Московской биржи. Акции ВТБ растут после новостей о передаче ОСК в управление банку

Индекс Мосбиржи к 11.48 мск повышался на 0,07% — до 3150,97 пункта, индекс РТС терял 0,65%, до 1011,11 пункта. Разная динамика индексов обусловлена ростом курса доллара на 69 копеек, до 98,15 рубля.

В отсутствие новостей взлетели бумаги "Глобалтрака" (+66%), максимально в пятницу они дорожали на 80%, лидируя на Мосбирже по объему торгов — 2,5 миллиарда рублей.

Также растут расписки VK (+1,8%) – после новостей об утверждении акционерами и советом директоров редомициляции в Россию с Британских Виргинских островов.

Дорожают префы "Транснефти" (+1,2%), акции ММК (+1,1%). Падают бумаги Ozon (-0,8%), акции "Русала" (-0,7%).

"Показать сильный рост российскому рынку сегодня будет непросто. Во-первых, индекс находится у годовых максимумов, а во-вторых, сегодня последний торговый день перед двумя выходными из-за чего, вероятно, активность покупателей будет снижена. Индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов", — ожидает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.