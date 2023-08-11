МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного увеличил темпы своего роста во второй половине пятницы и повышается на 0,3% за счёт ощутимой "просадки" рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит в основном опускаются в пятницу

Индекс Мосбиржи к 15.17 мск растет на 0,34%, до 3159,56 пункта, а долларовый индекс РТС — снижается на 0,82%, до 1009,42 пункта, за счёт перехода рубля к ощутимому ослаблению. Так, курс американской валюты прибавляет более чем 1 рубль. При этом ранее на торгах рублевый индекс повышался лишь в пределах 0,1%, а РТС — снижался в пределах 0,7%.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,47%, до 86,81 доллара за баррель.

"Открывшись вверх, российский рынок обновил недельный максимум, но вскоре сдал позиции. Однако нисходящее движение не получило развития, к текущему моменту индекс Мосбиржи вернулся к достигнутым вершинам. Правда, восстановление произошло лишь благодаря ощутимой просадке рубля", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста к 15.17 мск в отсутствие новостей оказалась цена акций Globaltruck, подскочившие на 66,39%. Кроме этого, заметно дорожают акции "Русснефти" (+4,71%), ТМК (+4,04%), ДВМП (+3,53%), "Эн+ груп" (+2,39%) и "Газпром нефти" (+2,1%).

"Представители… транспортного сектора в целом выступают бенефициарами переориентации экспортных потоков в юго-восточном направлении, но если Globaltrans на этом фоне плавно дорожает с самого начала года, то Globaltruck уже второй раз за пару месяцев демонстрирует двузначный рост без какого-либо инфоповода (в конце июля его котировки за один торговый день поднимались на 98,55%)", — отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Сильнее всего снижаются в цене акции МКБ (-1,87%), "Белуги" (-1,25%), "Русгидро" (-1,04%), Московской биржи (-0,97%), и "Распадской" (-0,96%).

ПРОГНОЗЫ

"Учитывая не самый благоприятный внешний фон и фактор пятницы, можно ожидать закрытия текущей торговой сессии в "красной зоне". При этом не исключено, что к концу дня коррекционные настроения на рынке усилятся", — считает Игорь Додонов из "Финама".

Препятствовать продолжению уверенного роста может фактор пятницы — учитывая близость установленных неделю назад полуторалетних вершин, а также по-прежнему большую внешнеполитическую неопределенность, многие опасаются реализации каких-либо рисков на выходных, поясняет Бабин.

Что касается торгов понедельника, то, по мнению Бабина, в случае, если в ближайшие дни не поступит каких-либо ощутимо негативных новостей, а рубль не перейдет к активному укреплению, то индекс Мосбиржи может начать неделю ростом с целью на отметке 3195 пунктов.