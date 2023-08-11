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Совет директоров Русснефти рекомендовал выплатить дивидендов
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Совет директоров "Русснефти" рекомендовал выплатить дивиденды из прибыли за 2022 год в размере 1,12 доллара на привилегированную акцию, говорится в материалах компании... ПРАЙМ, 11.08.2023
акции, рынки, новости, россия, русснефть, дивиденды
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал выплатить дивиденды из прибыли за 2022 год в размере 1,12 доллара на привилегированную акцию, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО НК "Русснефть"… дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Выплату дивидендов по привилегированным акциям… по результатам 2022 года осуществить в денежной форме из расчета 1,1220825853 доллара США на одну привилегированную акцию ПАО НК "РуссНефть" по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов", — сказано в материалах.
Всего на выплату дивидендов по привилегированным акциям планируется направить 110 миллионов долларов (по курсу ЦБ РФ на дату фактической выплаты).
На годовом собрании в июне решение по дивидендам не было принято: совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать, однако по итогам голосования по этому вопросу 100% голосов акционеров были "против".
Теперь вопрос выплаты дивидендов по новой рекомендации акционеры обсудят на внеочередном собрании, которое назначено на 21 сентября. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предложено утвердить 10 октября 2023 года.