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2023
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Российский рынок акций упал на сообщении о внеочередном заседании ЦБ
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,78% на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 14.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,78% на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,78%, до 3131 пункта ровно, долларовый РТС – вырос на 0,85%, до 1009,43 пункта. В течение сессии понедельника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись до 3225,78 пункта.
Разная динамика основных индексов по итогам дня объясняется падением доллара на 1,73 рубля, до 97,7 рубля.
Рост рубля и соответственно падение индекса Мосбиржи резко началось после новостей о том, что Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Как ожидается, из-за ощутимого падения рубля в последнее время, ключевая ставка будет повышена.