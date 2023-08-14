МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 0,78% на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,78%, до 3131 пункта ровно, долларовый РТС – вырос на 0,85%, до 1009,43 пункта. В течение сессии понедельника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись до 3225,78 пункта.

Разная динамика основных индексов по итогам дня объясняется падением доллара на 1,73 рубля, до 97,7 рубля.

Рост рубля и соответственно падение индекса Мосбиржи резко началось после новостей о том, что Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Как ожидается, из-за ощутимого падения рубля в последнее время, ключевая ставка будет повышена.