МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник упал на 0,8%, резко перейдя в "минус" от максимумов с февраля 2022 года на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором ожидается ее повышение, следует из данных торгов и комментариев экспертов. На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,78%, до 3131 пункта ровно, долларовый РТС – вырос на 0,85%, до 1009,43 пункта. В течение сессии понедельника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись до 3225,78 пункта.

Разная динамика основных индексов по итогам дня объясняется падением доллара на 1,73 рубля, до 97,7 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения.

РЫНОК УШЕЛ В МИНУС

Российский рынок акций в понедельник успел обновить максимум с февраля прошлого года – на фоне обновления рублем минимума с марта-2022. Однако к закрытию рынок резко пошел вниз вслед за укреплением рубля на фоне сигналов о повышении ставки ЦБ РФ.

"Российский рынок акций большую часть понедельника активно рос, индекс Мосбиржи пытался закрепиться выше 3200 пунктов, переписывая годовые вершины. Однако ближе к концу торговой сессии стало известно о проведении во вторник внеочередного заседания ЦБ по ключевой ставке, после чего рубль резко перешел к укреплению, ведь наиболее вероятный итог – подъем ставки на 1-1,5 процентного пункта, до 9,5-10% годовых. На этом фоне прошла волна фиксации прибыли в акциях", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах падения цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги "Алросы" (-4%), НМТП (-4%), "Сургутнефтегаза" (-3,8% "префы" и —3,6% "обычка"), что неудивительно в условиях резкого разворота вниз курса доллара к рублю. "Сургутнефтегаз" традиционно считается бенефициаром слабого рубля.

Выросли бумаги "Черкизово" (+19%) – на фоне сообщений о том, что совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, 15 августа рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.

Также подорожали акции "Руснефти" (+7,7%), ТМК (+1,9%), "Фосагро" (+1,5%), "Газпрома" (+0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Из корпоративных событий вторника на отечественном рынке стоит отметить собрания акционеров Beluga Group и "Татнефти", в обоих случаях в повестке значится вопрос дивидендов за первое полугодие 2023 года, говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз на 15 августа по индексу Мосбиржи – 3100-3225 пунктов", — добавляет он.

Перспектива повышения процентной ставки ЦБ РФ на завтрашнем внеплановом заседании напугала покупателей акций, так как в целом предвещает замедление темпов роста экономики, в связи с чем индикатор Мосбиржи не удержался выше 3200 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Не исключено, что по факту ужесточения денежно-кредитной политики индекс будет стремиться в район 3050 пунктов", — добавляет она.