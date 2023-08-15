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2023
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Российский рынок акций снижается на 1,64 процента
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Российский рынок акций снижается в начале торговой сессии вторника на 1,64% на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на... ПРАЙМ, 15.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торговой сессии вторника на 1,64% на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 1,64%, до 3079,66 пункта, долларовый индекс РТС растет на 1%, до 1019,5 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется снижением доллара к рублю: американская валюта теряет 2,47 рубля, до 95,15 рубля.