МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торговой сессии вторника на 1,64% на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа предупредила о недопустимости манипулирования рынком

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 1,64%, до 3079,66 пункта, долларовый индекс РТС растет на 1%, до 1019,5 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется снижением доллара к рублю: американская валюта теряет 2,47 рубля, до 95,15 рубля.