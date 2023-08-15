МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,8% после снижения в начале сессии: возобновившееся ослабление рубля вернуло рынок в зеленую зону, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. ЦБ решил, каким будет рубль до конца года

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.32 мск поднимался на 0,79% — до 3175,65 пункта, долларовый РТС снижался на 0,03% — до 1 009,12 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара к рублю: американская валюта дорожает на 83 копейки — до 99,48 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в умеренном плюсе и был волатилен после решения ЦБ РФ повысить процентную ставку сразу с 8,5% до 12% по итогам экстренного заседания", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Такое ощущение, что рынок правильно оценил размер будущей ключевой ставки и уже заложил его в цены. Так что, по всей вероятности, одним резким повышением ставки дело не обойдется: ставку придется повышать дальше, если не последует укрепление рубля и снижение инфляционного давления, или вводить обязательную продажу экспортной валютной выручки, совмещая ее с контролем за движением капитала", — отмечает Александр Арутюнян из ИК "Русс-Инвест".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста – префы "Сургутнефтегаза" (+4,58%), депозитарные расписки Ozon (+4,12%), акции ТМК (+3,69%), депозитарные расписки HeadHunter (+3,69%), Globaltrans (+3,67%), а также акции "Роснефти" (+3,59%), "Черкизово" (+3,25%), Московской биржи (+3,01%), расписки FixPrice (+2,97%) и акции "Мечела" (+2,73%).

Сильнее всего снижаются акции ЛСР (-1,29%), ПИКа (-0,96%) и обыкновенные акции ГК "ГАЗ".

"Текущая рыночная конъюнктура наиболее благоприятна для нефтяников и экспортеров, поскольку им выгоден слабый рубль. Хуже рынка выглядят акции застройщиков ЛСР и ПИК, так как для них повышение ключевой ставки несет новые риски", — поясняет Ксения Лапшина из "Финама".

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшие дни покажут, стало ли решение ЦБ РФ переломным моментом в динамике российской валюты или лишь на время приостановило ее падение. В остальном более высокие процентные ставки в РФ представляются позитивным фактором для финансового сектора и крупнейших его представителей на бирже — Сбербанка, ВТБ, TCS Group и банка "Санкт-Петербург" — и несут понижательные риски для экономики в целом", — отметила Кожухова.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует, что индекс Мосбиржи закроет основную торговую сессию вторника в диапазоне 3075–3200 пунктов, а РТС — 980–1030 пунктов.