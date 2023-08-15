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2023
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Российский рынок акций немного снизился за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,5%, до 3115,25... ПРАЙМ, 15.08.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,5%, до 3115,25 пункта, долларовый РТС – повысился на 0,08%, до 1010,19 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется снижением курса доллара — на 55 копеек, до 97,11 рубля.