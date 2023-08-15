МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. ЦБ решил, каким будет рубль до конца года

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,5%, до 3115,25 пункта, долларовый РТС – повысился на 0,08%, до 1010,19 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением курса доллара — на 55 копеек, до 97,11 рубля.