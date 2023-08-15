МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций американских банков снижается во вторник после предупреждения аналитика международного рейтингового агентства Fitch о рисках понижения их рейтингов, следует из данных торгов. Российский рынок акций немного снизился за основную торговую сессию

По состоянию на 19.21 мск акции JPMorgan Chase дешевели 2,6%, Bank of America — на 2,5%, U.S. Bancorp — на 2%, Wells Fargo и Goldman Sachs — на 1,9%, Citigroup — на 1,4%.

Ранее аналитик Fitch Крис Вулф (Chris Wolfe) во время интервью каналу CNBC предупредил о возможности понижения рейтингов более 70 американских банков, в том числе JPMorgan Chase.

В июне агентство понизило рейтинг операционной среды американских банков до "аа-" с "аа". По словам Вулфа, это действие Fitch прошло незамеченным, поскольку за ним не последовало понижений рейтингов самих банков. Еще одно понижение рейтинга операционной среды, до "a+", уже поведет за собой негативные рейтинговые действия для банков США, предупредил эксперт.

"Если мы понизим его до "а+", это приведет к новой оценке всех наших финансовых показателей и, вероятно, приведет к негативным рейтинговым действиям", — сказал Вулф.

Основным фактором, от которого зависит возможное понижение рейтинга банковского сектора, указал аналитик Fitch, является политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Высокие ставки в течение длительного времени могут отразиться на прибыли индустрии. Также Вулф отметил рост уровня невозвратов по кредитам выше нормы, и рейтинговое агентство выражает обеспокоенность по поводу влияния роста показателя на более мелкие банки.