МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизился на 0,5%, отыгрывая продолжившееся укрепление рубля и фактически проигнорировав внеочередное решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку сразу до 12% годовых, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль резко подорожал из-за обсуждения ограничений на движение капитала

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,5%, до 3115,25 пункта, долларовый РТС – повысился на 0,08%, до 1010,19 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением курса доллара — на 55 копеек, до 97,11 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько сбавил темпы падения.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций во вторник попытался расти, однако к закрытию основной индекс все же сполз на фоне выросшего рубля.

"Российский рынок акций провел торги вторника в разнонаправленной динамике. В ответ на решение ЦБ поднять ключевую ставку с 8,5% до 12% рубль сначала отреагировал укреплением, что оказало краткосрочное давление на индекс Мосбиржи, однако затем нацвалюта вновь начала терять позиции, что в свою очередь вернуло на время индекс в плюс. Однако рубль все же вырос, а индекс снизился", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В теории рост ставок негативен для акций, так как повышает стоимость заимствований, обслуживания долга и оказывает давление на потребительскую и деловую активность. На практике монетарная политика не относится к определяющим факторам для динамики российского рынка", — добавляет он.

В лидерах падения цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги ПИК (-2,2%), "Черкизово" (-2%), ЛСР (-1,6%), "Эталона" (-1,6%). Повышение ключевой ставки ЦБ РФ стало негативом для девелоперов, поскольку удорожает ипотечное кредитование, говорит Алексей Калачев из ФГ "Финам".

Выросли бумаги "Мосбиржи" (+4,8%), "Руснефти" (+4,2%), ТМК (+3,2%), Ozon (+2,6%), ЦИАН (+2,4%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи остался выше 3100 пунктов, поэтому среднесрочный восходящий тренд пока сохраняется, рассчитывает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Также не исключено, что если курс рубля продолжит снижаться после сегодняшнего повышения ставки, уже в сентябре регулятор может снова повысить ставку или примет другие меры ужесточения монетарной политики, что может оказать давление на рынки акций", — добавляет он.

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", 16 августа индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 3100-3200 пунктов.