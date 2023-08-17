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Совет директоров "Черкизово" рекомендовал выплатить дивиденды
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Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 118,43 руб по итогам... ПРАЙМ, 17.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 118,43 руб по итогам первого полугодия, сообщает компания.
"Утвердить следующие рекомендации Совета директоров… Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года, в денежной форме в размере 118 рублей 43 копейки на одну обыкновенную акцию общества", — говорится в сообщении.