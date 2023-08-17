МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 118,43 руб по итогам первого полугодия, сообщает компания. Российский рынок акций упал третий день подряд на фоне роста рубля

"Утвердить следующие рекомендации Совета директоров… Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года, в денежной форме в размере 118 рублей 43 копейки на одну обыкновенную акцию общества", — говорится в сообщении.