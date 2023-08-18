МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно демонстрируют снижение, следуя динамике индексов США, а также реагируя на новости и статистику региона, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился после трех дней падения

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3 161,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 1 972,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 18 103 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,58% — до 2 505,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,11%, до 7 153,6 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,37%, до 31 480 пунктов.

Днем ранее фондовые биржи США опустились, при этом технологический индекс NASDAQ упал на 1,2%. Такая динамика сдерживает азиатских трейдеров от склонности к риску.

Рынки также обратили внимание на новости сектора недвижимости Китая. По данным СМИ, один из крупнейших девелоперов КНР — компания Evergrande — подала заявление о банкротстве в суд в Нью-Йорке. Отмечалось, что такие меры позволят компании защитить местные активы от кредиторов, пока она работает над сделкой по реструктуризации в других странах.

Инвесторы оценивают и важную макростатистику из Японии. Годовая инфляция в стране в июле осталась на уровня июня в 3,3%, хотя аналитики ожидали замедления до 2,5%.

Трейдеры в то же время продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и других крупных центробанков. Мировые регуляторы с прошлого года повышают ключевые ставки для борьбы с высокой инфляцией. "Нынешний замедленный шок долгосрочных ставок еще не закончился, как мы считаем, и рынки акций будут испытывать трудности в ходе его развития", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитиков DataTrek.