МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций сохраняет умеренные темпы роста в районе 0,3%, достигнутые ещё на самом открытии торгов пятницы, при этом бумаги Московской биржи пользуются особым спросом после недавнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных торговой площадки и комментария аналитика. Укрепление рубля давит на акции

Индекс Мосбиржи к 11.51 мск повышается на 0,34%, до 3069,42 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,02%, до 1039,4 пункта.

"Из бумаг по-прежнему наиболее интересными выглядят акции Московской биржи, которая в результате повышения ключевой ставки должна нарастить процентные доходы", — отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Акции биржи тем временем дорожают на 1,3%. Также в заметном плюсе котировки МКБ (+0,6%) и "Фосагро" (+0,4%).

Заметно падают в цене бумаги Globaltrans (-2,5%), "Алросы" (-1,5%), "Северстали" (-1,3%), ММК (-1,2%). Антонов также рекомендует "при первой возможности сбрасывать" акции девелоперов, что также связано с повышением ключевой ставки ЦБ. "Уже многие ведущие банки объявили вчера о повышении кредитных ставок, в том числе по ипотеке", — поясняет он.

Что же касается общей картины рынка, то по понедельникам в этом году он традиционно сильно растет, а в последнее время многие инвесторы стали покупать акции заранее, в пятницу, отмечает Антонов.

"Так что ближайшие два дня могут многое сказать о настроениях и наличии денег на новые приобретения на рынке. Пока наиболее вероятными видятся два сценария: либо боковик с границами 3000-3200 пунктов по индексу Мосбиржи, либо попытка слома среднесрочного восходящего тренда с уходом индикатора в район 2800 пунктов", — заключает эксперт.