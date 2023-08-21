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"Софтлайн" обратится к Московской бирже с заявлением о листинге
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Компания "Софтлайн" объявляет о намерении провести листинг акций на Московской бирже, куда она обратится, следует из пресс-релиза компании. "ПАО "Софтлайн", ведущий поставщик... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Компания "Софтлайн" объявляет о намерении провести листинг акций на Московской бирже, куда она обратится, следует из пресс-релиза компании.
"ПАО "Софтлайн", ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о своем намерении обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Ожидается, что акции компании будут включены в котировальный список Московской биржи", — говорится в сообщении.
ПАО "Софтлайн" (ранее — АО "Софтлайн") ранее в августе сообщило о получении публичного статуса. И, как тогда отметил генеральный директор компании Владимир Лавров, это еще один шаг, который приближает "Софтлайн" к листингу на Московской бирже.