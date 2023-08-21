МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Низколиквидные акции ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" упали более чем на 20% после сообщений о ЧП со станцией "Луна-25", следует из динамики торгов Московской биржи. Рубль вырастет на следующей неделе, считают аналитики

Ранее в ходе торгов Мосбиржа проводила дискретный аукцион по акциям РКК "Энергия" в связи со снижением на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены бумаг от цены закрытия предыдущего торгового дня (39 850 рублей). После возобновления торгов к 11.10 мск акции компании продолжили снижаться и теряют 20,4%, опускаясь до 31 720 рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,79%.

Объем торгов акциями компании к текущему моменту составляет 88,593 миллиона рублей.

Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. 19 августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — 21 августа. В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" является разработкой РКК "Энергия".