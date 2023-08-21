МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повысился на преобладании внешнего позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Газ в Европе вырос по итогам торгов в понедельник на 9,7 процента

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до 3139,93 пункта, долларовый РТС – на 0,95%, до 1057,02 пункта.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций в понедельник вырос на фоне преобладания внешнего позитива.

"Оптимизм на российском рынке сохраняется на фоне роста нефтяных котировок, позитивной динамики на глобальных рынках, а также благодаря благоприятным корпоративным новостям", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 20.15 мск снижалась на 0,4% до 84,5 доллара за баррель сорта Brent, однако большую часть торгов нефть торговалась в плюсе. Западные фондовые рынки преимущественно растут – на 0,2-0,9%.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 102,5 пункта, оказывая поддержку рисковым активам.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги "Ренессанс страхования" (+12,9%). "Второй торговый день подряд на больших оборотах растут акции этой страховой компании. Во вторник она представит финансовый отчёт за первое полугодие, ожидается рост инвестиционного дохода и объявление дивидендов", — комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".

Также выросли бумаги НМТП (+10%), "Магнита" (+4,6%), VK (+3,8%), "Распадской" (+3,5%).

В лидерах падения цены оказались бумаги "Алросы" (-1,9%), "Самолета" (-1,2%), "Полюса" (-1%), Мосбиржи (-1%).

В понедельник сильную отчётность за первое полугодие представил финтех-сервис CarMoney (-0,3%), вышедший на биржу в этом году. Он показал рост выручки на 16% и чистой прибыли на 21%. Инвесторы после игры на повышение накануне выхода отчетности зафиксировали прибыль, отмечает Суверов.

ПРОГНОЗЫ

Рубль не спешит активно укрепляться, тогда как нефть Brent продолжает держаться вблизи ценовой отметки 85 долларов за баррель, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В этих условиях допускаем позитивную динамику на торгах вторника. Наш прогноз на 22 августа по индексу Мосбиржи – 3100-3225 пунктов", — добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, при этом рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов, но в целом сохраняет курс на августовский пик 3225 пунктов, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Долларовый РТС также находится недалеко от максимума текущего месяца 1066 пунктов. Во вторник стартует саммит БРИКС, а МТС должна опубликовать финансовые результаты за первое полугодие текущего года по МСФО", — добавляет она.