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Российский рынок акций символически растет в начале торгов
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Российский рынок акций символически растет в начале торгов вторника — на 0,03% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,03%... ПРАЙМ, 22.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет в начале торгов вторника — на 0,03% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,03% — до 3140,74 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,23% — до 1054,61 пункта.