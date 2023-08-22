МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет в начале торгов вторника — на 0,03% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы АТР преимущественно растут

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,03% — до 3140,74 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,23% — до 1054,61 пункта.