МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Комиссия американской фондовой биржи Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon, связанную с решением о делистинге ценных бумаг компании, однако процедура не будет проведена до полного завершения всех предусмотренных операций и обжалований, следует из сообщения компании. Суд отказал Сбербанку в аресте акций "Роснефти"

В конце июня Ozon подал повторную апелляцию на решение американской биржи Nasdaq о делистинге ценных бумаг компании.

"Ozon сообщает дополнительную информацию о рассмотрении апелляции на решение Комиссии по слушаниям Nasdaq, поддержавшей решение Службы квалификации листинга компании The Nasdaq Stock Market LLC об исключении американских депозитарных акций ("ADS") Ozon из списка Nasdaq", — говорится в сообщении.

Уточняется, что совет директоров Nasdaq может предложить пересмотреть решение на предстоящем заседании. "К нашим ADS не будет применена процедура делистинга с Nasdaq до полного завершения всех доступных процедур, сроков рассмотрения и обжалования, предусмотренных правилами листинга Nasdaq", — подчеркнули в Ozon.

Там также добавили, что решение о делистинге ADS с Nasdaq не повлияет на деятельность компании.