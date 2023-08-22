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Комиссия Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon
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. Комиссия американской фондовой биржи Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon, связанную с решением о делистинге ценных бумаг компании, однако процедура не будет проведена до... ПРАЙМ, 22.08.2023
акции, рынки, новости, сша, nasdaq, ozon, акции, апелляция
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Комиссия американской фондовой биржи Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon, связанную с решением о делистинге ценных бумаг компании, однако процедура не будет проведена до полного завершения всех предусмотренных операций и обжалований, следует из сообщения компании.
В конце июня Ozon подал повторную апелляцию на решение американской биржи Nasdaq о делистинге ценных бумаг компании.
"Ozon сообщает дополнительную информацию о рассмотрении апелляции на решение Комиссии по слушаниям Nasdaq, поддержавшей решение Службы квалификации листинга компании The Nasdaq Stock Market LLC об исключении американских депозитарных акций ("ADS") Ozon из списка Nasdaq", — говорится в сообщении.
Уточняется, что совет директоров Nasdaq может предложить пересмотреть решение на предстоящем заседании. "К нашим ADS не будет применена процедура делистинга с Nasdaq до полного завершения всех доступных процедур, сроков рассмотрения и обжалования, предусмотренных правилами листинга Nasdaq", — подчеркнули в Ozon.
Там также добавили, что решение о делистинге ADS с Nasdaq не повлияет на деятельность компании.