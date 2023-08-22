МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" увеличивает время торгов гонконгскими ценными бумагами – с 28 августа они будут торговаться 16 часов, с 8.00 мск до полуночи, говорится в сообщении торговой площадки. Росимущество продало свой пакет акций "дочки" "Совкомфлота"

"СПБ Биржа с 28 августа увеличивает время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) до 00.00 мск. Ранее торги этими инструментами — акциями и ETF — завершались в 18.00 мск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о продлении торговой сессии было принято в связи с увеличением спроса на эти инструменты, в ответ на запросы участников торгов и инвесторов.

Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским ценным бумагам достигнет 16 часов (с 8.00 до 00.00 мск). Расчеты по гонконгским ценным бумагам по-прежнему будут осуществляться на второй торговый день (Т+2).

Ликвидность торгов на "СПБ Бирже" после завершения торговой сессии на Гонконгской фондовой бирже (с 11.00 до 00.00 мск) будут поддерживать маркетмейкеры.

"СПБ Биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ Биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.