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"СПБ Биржа" увеличит время торгов гонконгскими ценными бумагами
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. "СПБ Биржа" увеличивает время торгов гонконгскими ценными бумагами – с 28 августа они будут торговаться 16 часов, с 8.00 мск до полуночи, говорится в сообщении торговой... ПРАЙМ, 22.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" увеличивает время торгов гонконгскими ценными бумагами – с 28 августа они будут торговаться 16 часов, с 8.00 мск до полуночи, говорится в сообщении торговой площадки.
"СПБ Биржа с 28 августа увеличивает время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) до 00.00 мск. Ранее торги этими инструментами — акциями и ETF — завершались в 18.00 мск", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о продлении торговой сессии было принято в связи с увеличением спроса на эти инструменты, в ответ на запросы участников торгов и инвесторов.
Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским ценным бумагам достигнет 16 часов (с 8.00 до 00.00 мск). Расчеты по гонконгским ценным бумагам по-прежнему будут осуществляться на второй торговый день (Т+2).
Ликвидность торгов на "СПБ Бирже" после завершения торговой сессии на Гонконгской фондовой бирже (с 11.00 до 00.00 мск) будут поддерживать маркетмейкеры.
"СПБ Биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ Биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.