МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Британский разработчик микросхем Arm подал регистрационное заявление на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq, следует из релиза компании. Комиссия Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon

"Компания Arm Holdings Limited ("Arm")… объявила о том, что она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление по форме F-1, касающееся предлагаемого первичного публичного размещения (IPO) американских депозитарных акций (ADS), представляющих ее обыкновенные акции", — сказано в сообщении.

Компания Arm подала заявку на листинг ADS на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером ARM. Количество предлагаемых ADS и диапазон цен пока не определены, говорится в релизе.

Отмечается, что регистрационное заявление еще не вступило в силу. Ценные бумаги не могут участвовать в торгах до момента вступления в силу регистрационного заявления.

Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что разработчик микросхем Arm проведет первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq в сентябре, а рыночная капитализация подразделения к тому времени превысит 60 миллиардов долларов, что сделает это IPO крупнейшим в этом году.

Arm подала заявку на проведение первичного публичного размещения своих акций в виде депозитарных расписок на бирже в США ещё в мае, уточняя, что ценовой диапазон акций и сумма, которую планируется привлечь в рамках IPO, еще не были определены. А в июне агентство Блумберг заявило, что Arm ведет переговоры с потенциальными якорными инвесторами, включая американскую Intel.

Британская корпорация Arm Holdings — один из крупнейших разработчиков и лицензиаров чипов для процессоров, которые используются в портативных и мобильных электронных устройствах. Основана в 1990 году как совместное предприятие Acorn Computers, Apple Inc. и VLSI Technology. Компания на данный момент принадлежит японской группе Softbank.