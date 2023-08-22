Британский разработчик микросхем Arm подал заявку на IPO на бирже Nasdaq
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Британский разработчик микросхем Arm подал регистрационное заявление на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq, следует из релиза компании.
"Компания Arm Holdings Limited ("Arm")… объявила о том, что она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление по форме F-1, касающееся предлагаемого первичного публичного размещения (IPO) американских депозитарных акций (ADS), представляющих ее обыкновенные акции", — сказано в сообщении.
Компания Arm подала заявку на листинг ADS на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером ARM. Количество предлагаемых ADS и диапазон цен пока не определены, говорится в релизе.
Отмечается, что регистрационное заявление еще не вступило в силу. Ценные бумаги не могут участвовать в торгах до момента вступления в силу регистрационного заявления.
Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что разработчик микросхем Arm проведет первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq в сентябре, а рыночная капитализация подразделения к тому времени превысит 60 миллиардов долларов, что сделает это IPO крупнейшим в этом году.
Arm подала заявку на проведение первичного публичного размещения своих акций в виде депозитарных расписок на бирже в США ещё в мае, уточняя, что ценовой диапазон акций и сумма, которую планируется привлечь в рамках IPO, еще не были определены. А в июне агентство Блумберг заявило, что Arm ведет переговоры с потенциальными якорными инвесторами, включая американскую Intel.
Британская корпорация Arm Holdings — один из крупнейших разработчиков и лицензиаров чипов для процессоров, которые используются в портативных и мобильных электронных устройствах. Основана в 1990 году как совместное предприятие Acorn Computers, Apple Inc. и VLSI Technology. Компания на данный момент принадлежит японской группе Softbank.
https://1prime.ru/Stocks/20230822/841543338.html