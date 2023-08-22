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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230822/841546077.html
Российский рынок акций вырос на 0,8 процента за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос примерно на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,77%, до... ПРАЙМ, 22.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос примерно на 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,77%, до 3164,25 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,05%, до 1057,56 пункта.
Различная динамика основных индексов объясняется ростом курса доллара на 66 копеек, до 94,32 рубля.