МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос примерно на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене на неоднозначных факторах

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,77%, до 3164,25 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,05%, до 1057,56 пункта.

Различная динамика основных индексов объясняется ростом курса доллара на 66 копеек, до 94,32 рубля.