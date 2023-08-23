2023-08-23T10:51:54+03:00
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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230823/841550818.html
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "ЮТэйра"
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. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 10.29 текущая цена составила 15.73 рубля (Отклонение – 26.96 %).Произошло повышение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (12.39 рубля).В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10.33", — говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 11.03 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов. После 16.40 мск дискретные аукционы не проводятся.