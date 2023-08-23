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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230823/841556183.html
Российский рынок акций снизился за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,57%, до... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,57%, до 3146,20 пункта, долларовый РТС – на 0,61%, до 1051,15 пункта.