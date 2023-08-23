МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Доллар стабилен к евро после публикации макростатистики

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,57%, до 3146,20 пункта, долларовый РТС – на 0,61%, до 1051,15 пункта.