МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду снизился в рамках коррекции после четырех дней роста, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Золото дорожает на фоне падения доходности госбондов США

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,57%, до 3146,20 пункта, долларовый РТС – на 0,61%, до 1051,15 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК ОТСТУПИЛ

Российский рынок акций в среду снизился, корректируя рост предыдущих торговых дней, который в сумме составил 3,8% по индексу Мосбиржи.

"Российский рынок акций в середине недели перешел к нисходящей коррекции. Снижение было фронтальным. Среди причин такой динамики можно выделить укрепление рубля, слабость внешнего фона и спад нефтяных цен", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.27 мск снижалась на 0,7% до 83,4 доллара за баррель сорта Brent.

Западные фондовые рынки преимущественно растут – в пределах 0,7%. Китайские биржевые индексы в среду просели на 1,3-2%.

На Московской бирже в основную сессию упали бумаги Ozon (-2,5%). "За последнюю неделю в преддверии публикации финансовых результатов эти бумаги продемонстрировали рост, в несколько раз превышающий рост индекса. Поэтому можно предположить, что инвесторы фиксируют прибыль. В целом компания представила сильный отчет – прибыль по EBITDA уже несколько кварталов подряд остается в положительной зоне", — комментирует Юлия Мельникова из УК "Альфа-Капитал".

Также упали акции Мосбиржи (-2,4%), "Мечела" (-2,3%), "Газпром нефти" (-1,9%).

Выросли бумаги HeadHunter (+9,1%), "Селигдара" (+6,7%) "Полюса" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи остается выше 3100 пунктов, поэтому среднесрочный восходящий тренд остается в силе, полагает Антон Кравченко из УК "Первая". Индекс продолжает торговаться вблизи годового максимума — 3225,78 пункта, добавляет он.

Во второй половине недели индекс Мосбиржи может приблизиться к нижней границе диапазона 3060–3180 пунктов в случае продолжения коррекции цен на нефть, считает Владимир Лящук ПСБ.

До конца недели наиболее вероятно движение российского рынка в боковом формате, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз на 24 августа по индексу Мосбиржи – 3085-3205 пунктов", — добавляет он.