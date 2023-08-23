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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230823/841557102.html
Акции ПИКа и ВТБ упали после выхода банка из акционеров девелопера
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Акции ПИКа и ВТБ после волатильности, возросшей на фоне новостей о выходе банка из состава акционеров девелопера, усиливают падение, следует из данных Московской биржи. К 20.03... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Акции ПИКа и ВТБ после волатильности, возросшей на фоне новостей о выходе банка из состава акционеров девелопера, усиливают падение, следует из данных Московской биржи.
К 20.03 акции ПИКа падали на 3,2%, ВТБ – на 1,5%. На новостях ценные бумаги сначала выросли, потом пошли вниз.
ВТБ полностью вышел из акционерного капитала российского девелопера ГК ПИК. До выхода ВТБ владел 12,36% акций ПИКа.