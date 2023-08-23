МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Акции ПИКа и ВТБ после волатильности, возросшей на фоне новостей о выходе банка из состава акционеров девелопера, усиливают падение, следует из данных Московской биржи. ВТБ полностью вышел из акционерского капитала ГК ПИК

К 20.03 акции ПИКа падали на 3,2%, ВТБ – на 1,5%. На новостях ценные бумаги сначала выросли, потом пошли вниз.

ВТБ полностью вышел из акционерного капитала российского девелопера ГК ПИК. До выхода ВТБ владел 12,36% акций ПИКа.