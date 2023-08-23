МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Акции "Северстали" усилили падение на вечерней сессии после новостей о санкциях Канады, следует из данных Московской биржи. Акции ПИКа и ВТБ упали после выхода банка из акционеров девелопера

К 20.36 акции металлургической компании падали на 1,7%, прибавив в падении около 1,5% после негативных новостей.

Канада в среду вечером ввела санкции против ряда российских банков и компаний, в том числе и против "Северстали".