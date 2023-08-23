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Акции "Северстали" сильно упали после канадских санкций
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Акции "Северстали" усилили падение на вечерней сессии после новостей о санкциях Канады, следует из данных Московской биржи. К 20.36 акции металлургической компании падали на 1,7%,... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Акции "Северстали" усилили падение на вечерней сессии после новостей о санкциях Канады, следует из данных Московской биржи.
К 20.36 акции металлургической компании падали на 1,7%, прибавив в падении около 1,5% после негативных новостей.
Канада в среду вечером ввела санкции против ряда российских банков и компаний, в том числе и против "Северстали".