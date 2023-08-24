МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг в ожидании смягчения монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Нефть умеренно дешевеет

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,47% — до 3 092,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1 913,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,68%, до 18 135 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,04%, до 2 531,58 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,49%, до 32 200 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 7 185,6 пункта.

Инвесторы в Азии оценивают статистику по США и Европе. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до минимума почти за три года в 47 пунктов с 48,6 пункта в июле. А композитный PMI США, согласно предварительной оценке, снизился до 50,4 пункта при прогнозе сохранения показателя на уровне июля в 52 пункта.

По словам аналитиков, слабые данные усилили надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения монетарной политики центробанков. На этом фоне и европейские, и американские рынки в среду закрылись в плюсе.

"С точки зрения экономических данных, кажется, что плохие новости — это хорошие новости для рынка. Данные о PMI в США и Европе являются хорошими новостями для рынка, поскольку теперь не ожидается повышений ставок в будущем", — сказала агентству Блумберг главный консультант BNP Paribas Wealth Management в Гонконге Грейс Тэм (Grace Tam).