МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга — примерно на 1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Акции перестали ходить следом за рублем

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,98% — до 3115,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,19%, до 1038,71 пункта.

При этом "голубые фишки" рынка акций растут, в частности, акции "Газпрома" — на 0,42%, "Лукойла" — на 0,8%, обыкновенные акции Сбербанка – на 0,5%.