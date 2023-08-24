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Российский рынок акций незначительно снижается в начале торгов
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Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга — примерно на 1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается... ПРАЙМ, 24.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга — примерно на 1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,98% — до 3115,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,19%, до 1038,71 пункта.
При этом "голубые фишки" рынка акций растут, в частности, акции "Газпрома" — на 0,42%, "Лукойла" — на 0,8%, обыкновенные акции Сбербанка – на 0,5%.