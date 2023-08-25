МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно снижаются в пятницу, следуя негативной динамике американских рынков, свидетельствуют данные торгов. 

Добыча нефти

Цены на нефть могут снизиться вторую неделю подряд

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,45%, до 3 068,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1 892,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,13%, до 18 003 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,7%, до 2 519,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,85%, до 31 679,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,99%, до 7 111 пунктов.

Накануне, в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, американский индекс Dow Jones упал на 1,1%, NASDAQ – на 1,9%, S&P 500 – на 1,4%.

Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию о действиях регулятора. По данным CME Group, около 80% аналитиков прогнозирует сохранение учетной ставки на текущем уровне по итогам сентябрьского заседания ФРС.

"Ожидайте сбалансированную оценку без резких "ястребиных" настроений, но и без объявления "задание выполнено". ФРС зашла так далеко не для того, чтобы позволить инфляции выскользнуть из-под контроля", — цитирует агентство Блумберг главу Evercore ISI Кришну Гуху (Krishna Guha).