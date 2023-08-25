МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно снижаются в пятницу, следуя негативной динамике американских рынков, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть могут снизиться вторую неделю подряд

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,45%, до 3 068,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1 892,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,13%, до 18 003 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,7%, до 2 519,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,85%, до 31 679,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,99%, до 7 111 пунктов.

Накануне, в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, американский индекс Dow Jones упал на 1,1%, NASDAQ – на 1,9%, S&P 500 – на 1,4%.

Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию о действиях регулятора. По данным CME Group, около 80% аналитиков прогнозирует сохранение учетной ставки на текущем уровне по итогам сентябрьского заседания ФРС.

"Ожидайте сбалансированную оценку без резких "ястребиных" настроений, но и без объявления "задание выполнено". ФРС зашла так далеко не для того, чтобы позволить инфляции выскользнуть из-под контроля", — цитирует агентство Блумберг главу Evercore ISI Кришну Гуху (Krishna Guha).