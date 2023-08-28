МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос более чем на 1%, обновив максимум с 14 августа, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 1,31%, до 3198,72 пункта, долларовый РТС – на 1,35%, до 1057,97 пункта.

Незадолго до закрытия основной сессии индекс Мосбиржи обновил максимум с 14 августа, поднявшись до 3202,24 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ

Российский рынок акций в понедельник продолжил вторую сессию подряд расти и превысил круглый уровень 3200 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Благоприятный старт недели обусловили удержание котировок Brent недалеко от 85 долларов за баррель, улучшившийся внешний фон и отложенный с конца прошлой недели спрос инвесторов, опасавшихся реализации негатива в выходные", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Внешний фон сегодня был сдержанно позитивным. Китайские биржи торговались в плюсе, правительство КНР впервые с 2008 года снизило гербовый сбор на торговлю акциями и пообещало затормозить темпы первичных публичных размещений акций", — добавляет он.

Стоимость нефти к 21.03 мск снижалась на 0,43%, до 83,61 доллара за баррель сорта Brent. Фондовые индексы Германии и Франции закрылись ростом примерно на 1%, американские рынки поднимаются на 0,3-0,4%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) слабо снижался — на 0,02%, до 104,06 пункта.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги "Распадской" (+4,8%), "Селигдара" (+6,6%) "Мосбиржи" (+4%), "Норникеля" (+3,9%). Упали бумаги "М.Видео" (-1%), "Совкомфлота" (-0,7%), "Акрона" (-0,5%), "Детского мира" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Поддержку индексу Мосбиржи во вторник может оказать благоприятный внешний фон, а также высокий курс доллара, который находится около отметки 95 рублей, что должно поддержать спрос на акции экспортеров, говорит Владимир Лящук из ПСБ.

При сохранении текущей конъюнктуры рост российского рынка может продолжиться, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз на 29 августа по индексу Мосбиржи – 3105-3225 пунктов", — добавляет он.