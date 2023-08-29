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2023
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Российский рынок акций незначительно повышается в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается примерно на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,23% — до 3205,95... ПРАЙМ, 29.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается примерно на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,23% — до 3205,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1058,09 пункта.