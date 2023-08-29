МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается примерно на 0,2%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,23% — до 3205,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1058,09 пункта. Фондовые индексы АТР выросли в ответ на действия властей Китая