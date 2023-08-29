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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230829/841601801.html
Российский рынок акций вырос за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,4%, до 3211,36... ПРАЙМ, 29.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,4%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,4%, до 3211,36 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,19%, до 1059,98 пункта.