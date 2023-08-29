МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается после уплаты августовских налогов

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,4%, до 3211,36 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,19%, до 1059,98 пункта.