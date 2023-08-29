МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник еще немного повысился, вплотную приблизившись к максимуму года, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Чистая прибыль "СПБ биржи" сократилась за первое полугодие

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,4%, до 3211,36 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,19%, до 1059,98 пункта.

Индекс Мосбиржи в течение дня максимально понимался до 3218,4 пункта, что совсем близко к максимуму года в 3225,78 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК СОХРАНЯЕТ РОСТ

Российский рынок акций во вторник продолжил третью сессию подряд расти и закреплялся выше круглого уровня 3200 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Российский рынок акций во вторник сохранял повышательный импульс. Индекс Мосбиржи подобрался к полуторагодовой вершине, после чего немного откатился. Общая конъюнктура продолжила благоволить покупателям. Доллар превышал 96 рублей, а котировки нефти Brent остаются на относительно комфортных уровнях", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.20 мск росла на 1% до 84,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки выросли на 0,7-1,7%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,5% до 103,6 пункта.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги ТМК (+4,1%), "Газпрома" (+2,1%) "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Лукойла" (+1,1%). Упали бумаги "Селигдара" (-2,8%), "Мечела" (-3,4%), "Алроса" (-2,2%), "Северстали" (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи находится в шаге от годового максимума, и не исключено, что уже на этой неделе он его обновит, рассчитывает София Кирсанова из УК "Первая".

"На рынке акций сохраняется позитив: эмитенты публикуют отчеты за первое полугодие, некоторые впервые после полуторалетнего перерыва, а инвесторы подсчитывают, сколько дивидендов компании могут заплатить", — добавляет она.

В отсутствие выраженного рыночного или геополитического негатива вероятно продвижение индекса Мосбиржи выше 3220 пунктов, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогноз на 30 августа – 3125-3225 пунктов", — добавляет он.