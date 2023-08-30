МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно колеблется в пределах 0,3% в обе стороны в первой половине торгов среды, следует из данных Московской биржи. Биржи АТР в основном растут на новостях экономики Китая

Индекс Мосбиржи к 11.31 мск понижается на 0,11%, до 3207,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1053,55 пункта. При этом рублевый индикатор в ходе торгов неоднократно переходил как к росту, так и к снижению в пределах 0,3%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,2%, до 85,08 доллара за баррель.

В лидерах роста оказались привилегированные (+3,13%) и обыкновенные (+2,05%) акции "Башнефти", отыгрывающие сообщение компании о том, что ее чистая прибыль по МСФО в первом полугодии составила 76,72 миллиарда рублей. Кроме этого, существенно повышаются "Мосэнерго" (+2,26%), "Юнипро" (+2,15%) и "Русгидро" (+1,37%). В понедельник Московская биржа сообщила, что с 22 сентября включит бумаги "Юнипро" в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, а бумаги "Мосэнерго" — в лист ожидания на включение в состав индексов.

В лидерах снижения — расписки Headhunter (-6,16%), привилегированные (-3,75%) и обыкновенные (-3,47%) акции "Мечела", акции Globaltruck (-2,48%) и акции "Алросы" (-2%).

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что на сегодняшних торгах индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3225 пунктов. При этом они ждут роста от акций "Лукойла", на данный момент повышающихся на 0,98%, отмечая, что они еще не отыграли вчерашнюю публикацию финансовых результатов компании.