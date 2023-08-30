МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после разнонаправленных утренних колебаний перешел к сдержанному устойчивому росту на фоне усилившегося снижения курса рубля и роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль немного слабеет на Московской бирже

Индекс Мосбиржи к 15.05 мск рос на 0,2% — до 3217,71 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,4% — до 1055,7 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожал на 0,46% — до 85,3 доллара за баррель.

Курс доллара повышался на 54 копейки — до 96 рублей, юаня — на 6 копеек, до 13,15 рубля, евро — на 1 рубль, до 104,63 рубля.

"Российский рынок после позитивного старта и кратковременной просадки повысился, вновь символически переписав двухнедельную вершину. Затем индекс Мосбиржи резко сдал позиции, немного обновив дневной минимум, но быстро восстановился. Похожие разнонаправленные движения совершает курс рубля. Его динамика остается определяющей для нашего рынка. Позитивом выступает продолжающийся рост нефтяных цен, обновляющих двухнедельные вершины", — объясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Сергей Кауфман из "Финама" среди ключевых факторов роста российского рынка акций также выделил слабый рубль и вернувшиеся выше отметки 85 долларов за баррель цены на нефть.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидеры роста к текущему моменту вышли акции "Инарктики" (+16,38%). Бумаги продолжают рост вторника после публикации отчета по МСФО за первое полугодие 2023 года, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 4%, до 8,64 миллиарда рублей.

Также заметно дорожают акции ТМК (+4,14%). Привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" повышаются на 3,6% и 2,45% соответственно после сообщения во вторник, что чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 76,72 миллиарда рублей.

Заметно растут в цене также акции Московской биржи (+2,22%) и "Лукойла" (+1,59%).

Сильнее всего дешевеют акции "М.Видео" (-3,78%), обыкновенные (-2,94%) и привилегированные (-2,56%) акции "Мечела", расписки "Эталона" (-2,25%) и акции "Сегежи" (-1,97%).

"Распродажа в бумагах Segezha Group объясняется неудачным отчетом по МСФО за полугодие: выручка компании поднялась на 13% год к году, а чистый убыток увеличился на 3% в годовом выражении, до 3,9 миллиарда рублей. Оба результата оказались хуже консенсуса", — комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

"Если внешний фон существенно не ухудшится, а рубль не перейдет к активному укреплению, индекс Мосбиржи уже сегодня может проверить на прочность полуторалетний максимум 3226 пунктов", — прогнозирует Бабин.

По мнению Чернова, индекс Мосбиржи завершит торги среды в диапазоне 3155-3290 пунктов, РТС — в пределах 1035-1075 пунктов.