МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды символически повысился, следует из данных Московской биржи. Доллар ускорил снижение к евро в среду после публикации статистики по США

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,04%, до 3212,68 пункта, долларовый РТС снизился на 0,75%, до 1052,06 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 75 копеек, до 96,21 рубля.