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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230830/841614340.html
Российский рынок акций вырос за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды символически повысился, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,04%,... ПРАЙМ, 30.08.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды символически повысился, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,04%, до 3212,68 пункта, долларовый РТС снизился на 0,75%, до 1052,06 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 75 копеек, до 96,21 рубля.