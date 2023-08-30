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2023
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Инвестиции в России выросли в первом полугодии в годовом выражении
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Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 12,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия — на 7,6%, следует из доклада Росстата. В номинальном... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 12,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия — на 7,6%, следует из доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 7 триллионов рублей, по итогам первого полугодия — 11,6 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2023 года инвестиции в основной капитал выросли на 0,7% в годовом исчислении.
В 2022 году показатель вырос на 4,6%. В текущем году министерство экономического развития прогнозирует рост инвестиций на 0,5%. Ожидается, что в ближайшее время министерство уточнит свой прогноз.