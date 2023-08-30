МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду почти не изменился по основному биржевому индексу, следует из данных торгов. Доллар на Мосбирже по итогам торгов среды вырос

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,04%, до 3212,68 пункта, долларовый РТС снизился на 0,75%, до 1052,06 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 75 копеек, до 96,21 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в течение сессии среды менялся разнонаправленно на фоне слабевшего рубля и преобладания внешнего позитива.

"Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вновь немного не дотянулся до полуторагодовой вершины несмотря на слабость рубля и рост цен на нефть. Возможно, на сентимент к тяжеловесным акциям нефтяников в моменте повлиял новостной фон – вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.37 мск стабилизировалась около 85 долларов за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки выросли на 0,5-0,8%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,4% до 103,1 пункта, сигнализируя о спросе на риск.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги ТМК (+3,7%), "Мосбиржи" (+3,6%) "Северстали" (+2,2%), префы "Башнефти" (+2,5%) и "Транснефти" (+1,7%). Упали бумаги "М.Видео" (-3,9%), "Мечела" (-3,5%), "Эталона" (-1,8%), ЛСР (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ

Учитывая приближение выходных и спад общерыночных настроений, активность инвесторов в четверг может оказаться сдержанной, считает Бахтин.

"Наш прогноз на 31 августа: 3125-3225 пунктов по индексу Мосбиржи", — добавляет он.

На номинированный в долларах индекс РТС продолжает оказывать давление ослабление рубля, прогноз для индекса Мосбиржи на торги четверга: 3150–3250 пунктов, ожидает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.