МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Фосагро" за 10 лет направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. Инвестиции в России выросли в первом полугодии в годовом выражении

"Совет директоров ПАО "Фосагро" провел выездное заседание на новом заводе-миллионнике в г. Волхове Ленинградской области. Здесь компания подвела итоги 10-летнего инвестиционного цикла, в ходе которого направила на развитие мощностей 400 млрд рублей", — сказано в сообщении.

Завод, на котором прошло заседание, ранее был связан с печально известным пикалевским производственным комплексом. В 2009 году, когда в Пикалево был кризис с остановкой производств, волнениями рабочих из-за невыплаты зарплат, перекрытиями дорог — волховское производство поддержали на плаву устойчивые поставки апатитового концентрата с предприятий "Фосагро". Через три года волховский химзавод перешел к "Фосагро".

По словам председателя совета директоров "Фосагро" Виктора Черепова, итогом инвестиционного цикла стал рост объёмов выпуска основной продукции на 80% – с 6,1 миллиона тонн в 2013 году до 11,1 миллиона тонн в 2022 году. Он отметил, что поставки экоэффективной продукции на внутренний рынок за десятилетие выросли почти вдвое, с 1,5 до 2,9 миллиона тонн, а производительность труда выросла в 2,7 раза.

"За 10 лет наша поддержка социальных и благотворительных проектов увеличилась в 7 раз с 1,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей в год, средние заработные платы по Группе выросли в 2,5 раза, а инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей", — добавил Черепов.

Председатель совета директоров обратил внимание на то, что в будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития и в ближайшие 5 лет намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей.

Одной из самых востребованных социальных инициатив "Фосагро" стала корпоративная жилищная программа. За последние три года свои жилищные условия с ее помощью смогли улучшить 678 семей химиков и горняков. С начала существования программы таких семей наберется уже почти 3000, добавили в компании.