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Совет директоров "Фосагро" определил дивиденды за первое полугодие
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Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года в 126 рублей на... ПРАЙМ, 30.08.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, дивиденды, фосагро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года в 126 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров компании пройдет 30 сентября в заочной форме, сообщает компания.
"Совет директоров принял решение о проведении 30 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ФосАгро" в форме заочного голосования и об утверждении его повестки дня, включив в нее вопрос о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам I полугодия 2023 года с рекомендацией — из расчета 126 рублей на одну акцию", — говорится в сообщении.
Список лиц, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен на основании реестра акционеров компании на 8 сентября 2023 года.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.