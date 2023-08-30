МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года в 126 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров компании пройдет 30 сентября в заочной форме, сообщает компания. Акционеры ТМК утвердили дивиденды по результатам первого полугодия

"Совет директоров принял решение о проведении 30 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ФосАгро" в форме заочного голосования и об утверждении его повестки дня, включив в нее вопрос о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам I полугодия 2023 года с рекомендацией — из расчета 126 рублей на одну акцию", — говорится в сообщении.

Список лиц, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен на основании реестра акционеров компании на 8 сентября 2023 года.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.