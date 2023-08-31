МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первой половине последних торгов лета ускорил темпы роста относительно уровней открытия, преодолев отметку в 3230 пунктов — максимума с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. Рубль немного замедлил снижение к доллару

Индекс Мосбиржи к 11.52 мск растет на 0,53%, до 3229,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1056,05 пункта. При этом максимально индекс Мосбиржи в ходе торгов повышался на 0,68%, до 3234,68 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,22%, до 85,43 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок — акции ВТБ (+2,97%). Ранее в четверг заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что чистая прибыль кредитной организации по МСФО составила 325,4 миллиарда рублей за январь-июль и подтвердил, что ВТБ по-прежнему ожидает рекордные 400 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам всего года.

Кроме этого, заметно дорожают акции ФСК (+2,25%), привилегированные акции "Транснефти" (+2,08%), "Северстали" (+1,78%), Московской биржи (+1,48%) и "Магнита" (+1,47%). Дешевеют же сильнее всего акции Globaltruck (-4,42%), "Инарктики" (-2,62%), "М. Видео" (-1,36%), ТМК (-1,31%) и "Юнипро" (-0,93%).

Наблюдающееся ослабление рубля продолжает поддерживать рост рынка, а индекс Мосбиржи может как закрепиться выше 3220 пунктов, открыв дорогу к росту до 3300 пунктов, так и попытаться уйти в коррекцию, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".