МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного отступил от дневной вершины на отметке в 3234,68 пункта — максимума с февраля прошлого года — и повышается примерно на 0,5% в последний день лета за счёт в том числе дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Биржи АТР в основном снижаются после статистики по Китаю

Индекс Мосбиржи к 14.51 мск растет на 0,46%, до 3227,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1055,15 пункта.

"Российский рынок открылся вверх и некоторое время активно повышался, обновив полуторалетний максимум. Однако затем произошла просадка, но умеренный плюс пока удается сохранить… Дополнительным позитивом выступает продолжающееся повышение нефтяных цен", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,73%, до 85,86 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

Сильнее всего дорожают расписки ГК "Мать и дитя" (+12,39%), сегодня объявившей о том, что ее акционеры утвердили редомициляцию компании с Кипра в Россию.

Также существенно дорожают расписки Qiwi (+4,67%), "Русагро" (+3,78%), привилегированные акции "Транснефти" (+3,52%), акции ВТБ (+2,88%) и "Магнита" (+2,55%).

"Расписки "Русагро" поддержали сообщения Минсельхоза о высоком урожае: на конец августа в стране собрано уже более 100 миллионов тонн зерна. Котировки ВТБ позитивно реагируют на публикацию "сильных" результатов по МСФО за июль и первые семь месяцев 2023 года. Дополнительным драйвером роста стало сохранение прогноза прибыли на текущий год на уровне 400 миллиардов рублей, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России", — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В лидерах снижения котировок — акции Globaltruck (-6,49%), "Инарктики" (-5,67%), расписки Ozon (-1,74%), акции ТМК (-1,62%), ДВМП (-1,26%) и "Фосагро" (-1,05%).

По мнению Чернова, удешевление бумаг Ozon связано с продолжающимся ослаблением рубля, которое ведет к удорожанию импортных товаров.

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на благоприятные внешние и внутренние условия, российский рынок пока не может сформировать устойчивое восходящее движение. Вероятно, многие предпочитают фиксировать прибыль на многомесячных вершинах, не видя существенного потенциала роста с достигнутых уровней, по крайней мере в ближайшей перспективе", — отмечает Бабин.

"Некоторое время восходящей динамике индекса Мосбиржи способствовало ослабление рубля, который переписал двухнедельный минимум. Но вскоре российская валюта отыграла почти все потери", — добавляет он.

Чернов прогнозирует, что индекс Мосбиржи завершит сегодняшние торги в диапазоне 3155-3290 пунктов, РТС — в пределах 1035-1075 пунктов.