МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,11%, до 3231,45 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,2%, до 1057,02 пункта. Доллар дешевеет к евро перед выходом статданных в США