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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230901/841632130.html
Российский рынок акций незначительно растет
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,11%, до 3231,45... ПРАЙМ, 01.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается примерно на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,11%, до 3231,45 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,2%, до 1057,02 пункта.