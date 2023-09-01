МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого роста в самом начале торгов перешел к снижению в первой половине заключительной торговой сессии недели, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы АТР закрыли торги в основном снижением

Индекс Мосбиржи к 11.42 мск понижается на 0,32%, до 3217,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1053,49 пункта. При этом максимально в ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи повышался на 0,15%, до 3232,92 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,41%, до 87,19 пункта.

В лидерах снижения — расписки ГК "Мать и дитя" (-3,87%), акции ТМК (-2,18%), "Русгидро" (-1,73%), расписки "Русагро" (-1,72%), акции Московской биржи (-1,6%) и ФСК "Россети" (-1,5%).

Сильнее всего в отсутствие новостей подскакивают акции Globaltruck (+69,19%). Кроме них существенно дорожают акции "Юнипро" (+6,09%), привилегированные акции "Транснефти" (+3,24%), привилегированные (+2,92%) и обыкновенные (+2%) акции "Башнефти".

"Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки 3230 пунктов. На наш взгляд, российскому рынку сегодня будет сложно продолжить расти. Сказывается приближение выходных, нахождение индекса на годовых пиках и пока не совсем определенная ситуация на валютном рынке", — говорят аналитики Промсвязьбанка.