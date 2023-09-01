МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал необходимость размещать на бирже часть акций уходящих из РФ иностранных компаний, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Российский рынок акций и рубль вырастут в сентябре, считают аналитики

"Это (обязательство размещать на бирже часть акций уходящих из РФ иностранных компаний — прим. ред.) было предложено президенту, президент поддержал. Сейчас в ряде случаев, когда комиссия рассматривает выход иностранцев, там, где это уместно, вводятся разные требования. Одно из требований — обязанность в течение определенного срока вывести долю акций (на биржу — прим. ред.). Не хочу называть, какие компании, но это публичные компании, у которых есть free float", — сказал замминистра.

В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, в частности, в случае приобретения другим лицом акций уходящей компании, составляющих уставный капитал ПАО, необходимо размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий.

Он добавил, что ведомство говорит о сроках вывода акций на биржу в 2-3 года.

Замминистра также затронул другое условие для иностранных компаний — обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов. По его словам, в некоторых случаях этот процент для компаний может быть больше, "но это предмет переговоров", при этом количество таких компаний не очень большое.

"Я бы не сказал, что их нет, то есть это не ничтожная доля, но это и не половина", — отметил Моисеев.